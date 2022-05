Apple perde pezzi: dirigente si dimette per il ritorno al lavoro in presenza

Dopo l'annuncio del ritorno di Apple al lavoro in presenza e le polemiche che ne sono susseguite, le acque sembravano essersi calmate in quel di Cupertino, eppure una novità in organico potrebbe fare più rumore del previsto.

Infatti, Ian Goodfellow, Direttore della divisione Machine Learning e già una delle personalità di spicco nella divisione AI di Google, ha annunciato le sue dimissioni dopo oltre quattro anni ai vertici dell'azienda.

Stando a quanto riportato da MacRumors, il dirigente avrebbe anticipato questa sua mossa ai membri dello staff via email, spiegando che "credo fermamente che una maggiore flessibilità sarebbe stata la scelta migliore per il mio team". La scelta, dunque, sarebbe scaturita proprio in seguito all'impostazione del periodo di transizione per il ritorno al lavoro in presenza, che attualmente prevedeva un giorno in sede a settimana dall'11 aprile 2022 e poi due giorni ogni sette a partire dal 2 maggio, sino ai tre giorni pianificati dalla data del 23 dello stesso mese.

Già nel giugno 2021, ricordiamo, i dipendenti Apple rifiutarono di rinunciare allo smart working con una lettera in cui spiegavano che "senza l'inclusività che la flessibilità porta, molti di noi sentono di dover scegliere una combinazione fra le nostre famiglie, il nostro benessere, e l'essere in condizione di fare al meglio il nostro lavoro, oppure di far parte di Apple".