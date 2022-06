Apple perde 'Think Different' : la corte UE dà ragione a Swatch

La Corte dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato da Apple a seguito della decisione assunta dall’European Union Intellectual Property Office di revocarle la proprietà del marchio Think Different. Si tratta di una decisione storica, visto che il colosso di Cupertino è stato legato per anni al claim usato nella campagna pubblicitaria.

Come riportato da ansa, Swatch nel 2016 aveva presentato all’EUIPO tre domande per far decadere i marchi in quanto secondo i legali “Think Different non era stata utilizzata per i prodotti interessati per un periodo ininterrotto di cinque anni”. La diatriba legale era poi sfociata in una serie di sfottò con Swatch che aveva utilizzato il claim “Tick Different” in una pubblicità.

Il tribunale ha ritenuto “che l’argomentazione di Apple si basi su una lettura errata delle decisioni impugnate. La Commissione non ha negato alle parole Think Different il carattere distintivo, ma ha attribuito loro un carattere distintivo piuttosto debole”.

I giudici però hanno anche affermato che Apple non è riuscita a dimostrare che il marchio “è stato utilizzato realmente per i prodotti in questione” nei cinque anni precedenti.

Ovviamente al colosso di Cupertino è stata data la facoltà di presentare appello, ma non è chiaro come continuerà la vicenda e da Apple non sono arrivati commenti.