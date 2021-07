Apple permetterà agli iPhone di misurare la nostra temperatura corporea?

Quando si parla di dispositivi Apple e salute degli utenti, Apple Watch fa certamente un’ottima impressione con le storie di vite salvate grazie alle sue funzionalità. La società di Cupertino però potrebbe avere qualche idea anche per gli iPhone, per i quali avrebbe ideato un dispositivo per misurare la temperatura corporea tramite la fotocamera.

Il brevetto in questione è stato depositato presso l’autorità competente statunitense USPTO, dove appare con il nome “Accessorio per la fotocamera ed elaborazione dei dati dell’immagine per la misurazione della temperatura”. I documenti parlano chiaramente di un oggetto extra che permetterà allo smartphone di essere convertito in un dispositivo in grado di misurare la temperatura corporea, accoppiabile al sensore fotocamera e funzionabile anche passivamente, ovvero senza particolari componenti elettronici o alimentazione.

I disegni trattano infatti una serie di lenti che vengono applicate su una base rotonda agganciabile al dispositivo. Citando direttamente il brevetto, “l'attacco della fotocamera include un materiale reattivo alla temperatura (TRM) che è accoppiato con il telaio. La cornice è configurata per posizionare il TRM all'interno del campo visivo della telecamera in modo tale che le immagini catturate dalla telecamera includano almeno una parte del TRM”.

Trattandosi di un brevetto, comunque, resta una semplice idea che potrebbe vedere la luce in futuro come anche no, a seconda dei piani della società di Cupertino. Se non altro, è un progetto alquanto interessante che potrebbe contribuire ulteriormente alla “trasformazione” degli smartphone in dispositivi ausiliari per monitorare la nostra salute.

