Apple ha perso tempo dietro Apple Car ed ora chiede aiuto a Google per le IA

Come noto, Apple ha cancellato il progetto Apple Car dopo averci investito - secondo le stime - 10 miliardi di Dollari. Per il futuro prossimo, l’azienda di Cupertino vuole puntare molto sull’intelligenza artificiale che a quanto pare sarà il fulcro del nuovo sistema operativo.

A quanto pare, però, per colmare il divario con la concorrenza la società di Tim Cook potrebbe affidarsi anche a Gemini di Google.

La notizia è stata riportata da Bloomberg, secondo cui sarebbero in corso delle negoziazioni tra Apple e Google per “consentire ad Apple di ottenere la licenza del set di Gemini per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo su iPhone quest’anno”. A quanto pare, il colosso di Cupertino avrebbe anche parlato con OpenAI, ma non è chiaro a che punto siano le discussioni.

Bloomberg non svela a che punto sono le discussioni tra le due proprietà, ma qualora la partnership per Gemini dovesse andare in porto non si tratterebbe di una novità assoluta, dal momento che Apple ha già un accordo con Google per il motore di ricerca. Qualche mese fa è emerso che Apple dà a Google tra 18 e 20 miliardi di Dollari, una cifra enorme che però frutta a Big G un’importante percentuale nel campo dei motori di ricerca.

Proprio di recente, Google Deepmind ha presentato il nuovo Gemini 1.5, il modello aggiornato che offre performance migliorate rispetto alla precedente versione.

