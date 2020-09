Apple pianifica il proprio futuro: si inizia a parlare del successore di Tim Cook

Mentre le attenzioni di tutti gli utenti sono rivolte verso l'evento Apple del 15 Settembre, il sempre ben informato giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha pubblicato un interessante rapporto che illustra i possibili piani di Apple per la successione di Tim Cook e dell'attuale gruppo dirigente, che si sta lentamente avviando verso la pensione.

Secondo quanto rivelato da alcune fonti, Apple negli ultimi tempi si starebbe dedicando a formare la così detta "nuova generazione di leader" che dovrà prendere il posto dell'attuale CEO e di tutti i vicepresidenti non appena questi lasceranno le redini dell'azienda. Cook ad esempio quest'anno compirà 60 anni, ed il suo mandato da CEO non potrà durare ancora molto, nonostante l'ottimo lavoro portato avanti che è coinciso con un profondo ammodernamento della struttura societaria ed il focus su nuovi settori come i servizi e gli indossabili.

Per quanto riguarda la successione di Cook, il nome maggiormente in voga è quello di Jeff Williams, attuale COO di Apple che già da tempo è visto come il futuro CEO della società. Si tratta di un dirigente molto stimato ed allo stesso tempo importante, che ha guidato lo sviluppo di Apple Watch ed altre iniziative legate alla salute. Con il passare degli anni la sua importanza all'interno dell'azienda è cresciuta in maniera importante, ma è visto più come un "dirigente che un visionario come Steve Jobs o Jony Ive". E' inoltre descritto come un uomo pragmatico, proprio come l'attuale CEO.

Un altro nome spendibile è quello di Kaiann Drace, attuale vice presidente della divisione marketing di iPhone che è subentrato all'attuale responsabile del marketing, Greg Joswiak, che a sua volta ha preso il posto di Phil Schiller ad agosto.

Craig Federighi invece dovrebbe restare al suo posto ancora per un pò, essendo il dirigente più giovane. In caso di ritiro o addio, sono due le persone in lizza per ricoprire il suo ruolo: Sebastien Marineau-Mes, vicepresidente di Intelligent Systems Experience, e Jon Andrews, che è stato nominato vicepresidente di CoreOS nel 2019.

Alla divisione servizi invece potrebbe arrivare Peter Stern, per prendere il posto di Eddy Cue. Attualmente Stern si occupa principalmente delle piattaforme pubblicitarie dell'azienda, ma anche di Apple News, Apple Books ed iCloud e del servizio d'abbonamento unico Apple One.

Gurman ipotizza anche l'arrivo di Priya Balasubramaniam al posto di Sabib Khan come Senior Vice President of Operations, John Ternus al posto di Dan Riccio alla divisione hadware e Sribalan Santhanam al posto di Johny Srouji alle hardware technologies.