Apple ha un piano anti-lockdown in Cina: ecco come ripartirà la produzione di iPhone e Mac

Una settimana fa vi abbiamo parlato dei colossali danni subiti da Apple a causa dei lockdown cinesi di città come Pechino, Shanghai e Zhengzhou. Mentre le strettissime misure anti-contagio cinesi non sembra accennare ad un allentamento, pare che Cupertino voglia dislocare la produzione di iPhone e Macbook in altri Paesi.

Due sembrano essere le strade intraprese da Apple: la prima è quella di un dialogo con le autorità e le aziende vietnamite per trasportare interi impianti produttivi dalle città cinesi a quelle del Paese confinante poco più a sud, in modo da riprendere la produzione senza il rischio di nuove chiusure dalla durata indefinita, dal momento che il Vietnam adotta una strategia anti-Covid molto meno dura di quella di Pechino.

Non è dunque un caso che, secondo quanto riporta Macrumors, il CEO di Apple Tim Cook abbia incontrato il Primo Ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, per discutere di un ampio novero di temi, tra i quali figurano anche il commercio, la finanza e gli investimenti di Apple nel Paese. Da notare è poi che l'incontro si è tenuto a Cupertino, in California, presumibilmente su richiesta della stessa Apple.

Al momento in Vietnam esistono ben 31 aziende e 160.000 posti di lavoro legati ad Apple: il Paese, insieme all'India, rappresenta la principale via di "evasione", temporanea o definitiva che sia, dalle leggi anti-contagio cinesi per Apple e per molte altre aziende, che non avrebbero problemi a rilocalizzarvi le proprie catene produttive cinesi.

La seconda via tentata dall'azienda, riporta DigiTimes, è quella di convincere i fornitori cinesi a spostarsi, o quantomeno a spostare la produzione di iPhone e Macbook nelle città non ancora colpite dalle chiusure di Pechino. Nello specifico, Apple avrebbe esercitato pressioni su Quanta, produrre di parti vitali per i Macbook Pro M1, perché spostasse le linee produttive dei laptop di Cupertino da Shanghai a Chongqing.

La questione dei Macbook Pro è particolarmente delicata perché, stando a quanto riporta l'analista Ming-Chi Kuo, Quanta è l'unico produttore dei modelli high-end della gamma di laptop di Cupertino: fermare gli impianti di Quanta, in altre parole, significa bloccare completamente la produzione dei Macbook Pro M1, la cui disponibilità è stata traballante fin dal lancio.

Se la duplice strategia di Apple dovesse riuscire, potremmo vedere le scorte di iPhone e Macbook aumentare nuovamente nel giro di poche settimane, dopo che nell'ultimo periodo le date di spedizione di alcuni modelli di smartphone e laptop di Cupertino si sono allungate fino a tre mesi.