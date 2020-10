Apple fa piazza pulita di caricatori e cuffie: rimossi anche da iPhone 11, XR ed SE

iPhone 12 ha aperto una nuova era in casa Apple. Il colosso di Cupertino infatti durante il keynote si è a lungo soffermato sull’impatto ambientale dei caricatori da muro e delle EarPods, ed ha motivato la decisione di rimuoverli dalle confezione dei nuovi smartphone, che sarà più leggera e sottile. Ma non riguarderà solo gli ultimi arrivati.

Nelle ultime ore Apple infatti ha aggiornato anche le pagine di iPhone 11, iPhone XR ed iPhone SE, inserendo l’indicazione che coloro che li acquisteranno nella confezione troveranno esclusivamente lo smartphone, un caricatore da Lightning ad USB, e la documentazione. Niente cuffie ed alimentatore da muro, quindi.

Se per iPhone 12 la novità era ampiamente nell’aria dopo che aveva rimosso il caricatore da muro nelle confezioni di Apple Watch 6 ed SE, questa rappresenta a tutti gli effetti una sorpresa per i modelli precedenti, in quanto inaspettata e non messa in preventivo da nessun leaker o rumor.

A questo punto è facile ipotizzare un’estensione della confezione piatta anche per i modelli degli scorsi anni di iPhone, ma le conferme potranno arrivare solo da coloro che effettueranno l’acquisto nelle prossime settimane.

L’alimentatore resta saldamente nella confezione di iPad Pro, accompagnato dal cavo di ricarica USB-C da un metro.