Apple fa piazza pulita di vecchi iPhone: stop alla vendita di tanti modelli

Al termine del keynote Apple di ieri 7 Settembre 2022, in cui sono stati presentati i nuovi smartphone top di gamma 2022 della compagnia americana, Apple ha fatto piazza pulita di vecchi modelli che ora non possono più acquistati attraverso i canali ufficiali.

A partire da oggi, infatti, gli utenti hanno la possibilità di acquistare esclusivamente i seguenti modelli di iPhone attraverso Apple:

iPhone SE 3rd Gen (2022)

iPhone 12

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

La lineup si è ristretta in maniera importante, ma non rappresenta certo una novità in quanto proprio come ogni anno, i modelli Pro in arrivo nei negozi nelle settimane successive sostituiscono quelli analoghi della gamma precedente. La compagnia quindi ha ufficialmente interrotto la produzione di iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max del 2021. Eliminato e pensionato anche l’iPhone 11 del 2019, che passerà alla storia per essere stato il primo iPhone di base con una configurazione a doppia fotocamera, 4 gigabyte di RAM e supporto alla ricarica da 18W.

Chiaramente, i modelli in questione potranno essere ancora acquistati presso le catene d’elettronica ed informatica fino ad esaurimento scorte. In Italia ad esempio sono largamente acquistabili anche su Amazon, oltre che da Mediaworld, Euronics e Trony.