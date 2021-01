Apple, pioggia di novità: prova gratuita TV+ estesa ancora, nuovo design Mac e altro

In seguito all'annuncio dell'altro giorno, nelle ultime ore sono arrivate parecchie notizie relative ad Apple. I prodotti e servizi coinvolti sono diversi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, la società di Cupertino starebbe lavorando per lanciare dei Thunderbolt Display meno costosi, da affiancare a Pro Display XDR. In parole povere, l'azienda di Tim Cook sembra avere l'intenzione di lanciare dei nuovi monitor pensati per i consumatori. Non ci sono in realtà molte informazioni in merito a questi prodotti, ma staremo a vedere.

Ma non è finita qui: infatti, stando anche a quanto riportato da Bloomberg, Apple avrebbe intenzione di rivedere il design dei suoi iMac. Se confermata, si tratterebbe di una notizia importante, in quanto l'azienda di Cupertino non effettua un redesign di questo tipo ormai da parecchi anni. La principale novità in questo senso dovrebbe essere legata ai bordi, molto più contenuti che in passato. Tuttavia, si vocifera anche di diverse differenze per quel che concerne il retro. Vedremo cosa accadrà in futuro.

Secondo un altro rumor, invece, stando anche a quanto riportato da Engadget, l'azienda di Tim Cook avrebbe in previsione il lancio di un servizio in abbonamento legato ai podcast. Il progetto sarebbe nelle sue fasi iniziali, tanto che Apple ne starebbe ancora discutendo con i partner. In ogni caso, potrebbe trattarsi di un'altra novità interessante.

Infine, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, la società di Cupertino ha deciso di estendere ulteriormente il periodo di prova gratuita di Apple TV+. Tutto è infatti stato rinviato a luglio 2021. In precedenza, l'iniziativa era già stata estesa fino a febbraio 2021. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: tutti gli abbonamenti gratuiti in scadenza tra febbraio e giugno 2021 saranno prorogati a luglio 2021.

Vi ricordiamo che sono recentemente emerse delle indiscrezioni relative anche al nuovo design dei MacBook, che potrebbe essere senza Touch Bar OLED.