Apple, Pixar e NVIDIA: i tre colossi al lavoro su uno standard per le esperienze AR e VR

Finalmente Apple ha spedito i devkit di Vision Pro agli sviluppatori, in vista del lancio del visore MR a inizio 2024. L'hardware, però, non è nulla senza un buon software di riferimento: per questo, il colosso di Cupertino ha iniziato a collaborare con Pixar, Adobe, Autodesk e NVIDIA ad uno standard per i contenuti in 3D per VR e AR.

Lo standard viene chiamato Open Universal Scene Description, o OpenUSD, ed è stato finora sviluppato praticamente in solitaria da Pixar, che lo ha utilizzato per i suoi film e le sue esperienze digitali in 3D. In poche parole, il nuovo standard dovrebbe permettere un'elevata interoperabilità tra tool, set di dati, software e workflow legati all'animazione 3D, compresa quella per il VR e per il Metaverso.

Da un lato, l'adozione di OpenUSD da parte di Apple è un tassello importantissimo per il successo dello standard: se quest'ultimo dovesse fare breccia presso i grandi produttori di visori VR, AR e MR, infatti, potrebbe portare ad un'unificazione delle esperienze in realtà virtuale e aumentata, nonché ad uno sviluppo più semplice di videogiochi, applicazioni e altri software per queste ultime. In altre parole, l'adesione di Apple a OpenUSD potrebbe spingere anche Meta e Sony a fare lo stesso.

Un'adozione pressoché universale di OpenUSD permetterebbe agli sviluppatori di non disperdere la forza-lavoro su più progetti e porting dei propri prodotti per piattaforme diverse, ma anche di realizzare e "tradurre" facilmente i propri software su tutti i principali ecosistemi che si contendono il mercato dei visori VR e AR, ancora ad uno stadio decisamente embrionale.

Ai microfoni di Macrumors, Mike Rockwell, Vicepresidente di Apple e direttore del Vision Products Group, ha spiegato che "OpenUSD ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo delle esperienze AR di prossima generazione sotto ogni punto di vista, da quello artistico fino a quello del produzione dei contenuti, permettendoci di realizzare un quantitativo sempre maggiore di applicativi di computing spaziale. Apple è stata uno sviluppatore attivo di OpenUSD e della sua eccezionale tecnologia di base, che troverà spazio sulla piattaforma visionOS e sui tool per sviluppatori di Reality Composer Pro".