Apple porta il display a 120Hz anche su iPad Mini: debutto con la settima generazione

Apple a quanto pare intende espandere l’utilizzo dei display ProMotion a 120Hz. Sebbene gli ultimi rumor affermino che solo i modelli Pro di iPhone 14 avranno gli schermi a 120Hz, un nuovo rapporto sostiene che l’iPad Mini 7 potrebbe seguire gli smartphone.

Secondo LeaksApplePro, l’aggiornamento più significativo della settima generazione del tablet più piccolo di casa Apple includerà proprio uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Qualora tale rumor dovesse essere confermato, si tratterebbe di un upgrade significativo rispetto all’iPad Mini 6 presentato lo scorso anno (qui trovate la nostra recensione dell’iPad Mini 2021), il cui display si ferma a 60Hz.

I 120Hz porteranno con loro una maggiore fluidità sulle app che li supporteranno, ma non. dovrebbero coincidere con un incremento delle dimensioni: iPad Mini 7 infatti a quanto pare manterrà gli 8,3 pollici di diagonale, mentre sotto la scocca gli utenti troveranno l’SoC A16 Bionic a 4nm con RAM da 6 o 8 gigabyte LPDDR5. Il lancio non dovrebbe avvenire in autunno, come ipotizzato da molti, ma solo durante la primavera del 2023.

Nessuna indicazione sul prezzo: non è chiaro se questi upgrade coincideranno con un aumento del costo o meno; resta anche da capire se siano previste modifiche a livello di design.