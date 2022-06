Apple porta DriveKit su iPadOS 16: perchè può essere un punto di svolta per gli iPad

Con il nuovo iPadOS 16, Apple ha apportato una serie di importanti modifiche al sistema operativo per i tablet, che si avvicinano sempre più ai Mac. In occasione della WWDC 2022, che è ancora in corso in questi giorni, sono emerse ulteriori informazioni sull’OS.

iPadOS 16, nello specifico, consente per la prima volta ai produttori di dispositivi di creare driver per iPad con la nuova API DriveKit.

Per chi non lo conoscesse, DriveKit è un framework originariamente creato per Mac che permette ai produttori di dispositivi di sviluppare driver completamente compatibili con macOS. L’API è stata introdotta con macOS Catalina, e l’arrivo su iPad con iPadOS 16 rappresenta una piacevole sorprese.

I produttori di dispositivi ed accessori, infatti, saranno in grado di creare driver specifici per rendere i loro prodotti compatibili con iPad. Su iPadOS 16, almeno inizialmente, l’API DriveKit supporta dispositivi USB, PCI ed audio. Il punto di svolta è importante perchè gli utenti, grazie a DriveKit, potranno collegare le interfacce audio Thunderbolt all’iPad, ma funzionerà anche per dispositivi meno complessi come i microfoni USB.

Quando si effettua l’installazione di un nuovo driver in iPadOS, gli utenti dovranno abilitarli manualmente dal menù impostazioni, dove potranno essere successivamente attivati o disattivati in qualsiasi momento. Apple spiega anche che ogni driver funziona solo mentre il dispositivo esterno è collegato all’iPad.

Analogamente a quanto avvenuto con il multitasking di iPadOS 16, anche DriveKit sarà supportato solo dagli iPad basati su M1.