Apple porta Final Cut Pro e Logic Pro su iPad in abbonamento: prezzi e compatibilità

Apple ha annunciato che Final Cut Pro e Logic Pro saranno disponibili su iPad a fine mese. Nel comunicato, il colosso di Cupertino spiega che le due applicazioni sono state riprogettate ed offriranno un’interfaccia touch-friendly.

Rispetto alle controparti Mac, Final Cut Pro e Logic Pro per iPad saranno disponibili in abbonamento, dal 23 Maggio 2023, a 4,99 Dollari al mese o 49,99 Dollari all’anno, ma sarà possibile anche godere di un mese di prova gratuita.

Final Cut Pro richiede un chip M1 o successivo, mentre Logic Pro necessita di un chip A12 Bionic o superiore.

Final Cut Pro, nella fattispecie, sarà compatibile con i seguenti modelli:

iPad Pro (11 pollici, 3a generazione) (2021)

iPad Pro (12,9 pollici, 5a generazione) (2021)

iPad Pro (11 pollici, 4a generazione) (2022)

iPad Pro da 12,9 pollici, sesta generazione (2022)

iPad Air (5a generazione) (2022)

Logic Pro invece anche con iPad Mini di quinta generazione e con i modelli di tablet che includono almeno l’A12 Bionic.

“Siamo entusiasti di presentare Final Cut Pro e Logic Pro per iPad, che consentono ai creator di liberare la propria creatività in modi nuovi e in ancora più luoghi”, ha dichiarato Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing di Apple. “Con un potente set di strumenti intuitivi progettati per la portabilità, le prestazioni e l’interfaccia touch-first di iPad, Final Cut Pro e Logic Pro offrono lo studio mobile definitivo”.

Insieme all’annuncio, Apple ha anche lanciato un video di lancio che trovate in apertura in cui vengono in mostra tutte le potenzialità delle due app.