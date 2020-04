Apple porta iPhone SE 2020 su Amazon Italia: ecco tutti i prezzi

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, l'edizione 2020 di iPhone SE è arrivata ufficialmente anche su Amazon Italia.

In particolare, i prezzi per l'Italia sono i seguenti. La disponibilità è fissata a partire dal 24 aprile 2020.

499 euro (modello con 64GB di memoria interna);

549 euro (variante con 128GB di memoria interna);

669 euro (modello con 256GB di memoria interna).

Le colorazioni disponibili sono Bianco, Nero e Product(RED). Vi ricordiamo che quest'ultima contribuisce alle iniziative sanitarie per la lotta al Coronavirus. Apple ha annunciato che il 100% dei proventi globali derivanti dalle varianti Product(RED) dei suoi prodotti andrà a sostenere questa causa, fino al 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di iPhone SE 2020, troviamo uno schermo Retina HD IPS LCD da 4,7 pollici con risoluzione 1334 x 756 pixel, un processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, 64/128/256GB di memoria interna, una fotocamera frontale da 7MP (f/2.2) e una fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8, zoom 5x digitale, video in 4K/60fps). È presente il pulsante Home fisico. L'autonomia, stando a quanto dichiarato da Apple, è simile a quella offerta da iPhone 8. La ricarica può avvenire a 18W. Non mancano la certificazione IP67 e tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 all'NFC, passando per il Gigabit LTE. Interessante il supporto al Dual SIM (nanoSIM + eSIM) e al Wi-Fi 6 (802.11ax), aspetti che difficilmente si trovano in questa fascia di prezzo.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento sullo smartphone.