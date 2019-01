Apple porta iTunes sui TV Samsung del 2018 e 2019 con AirPlay 2

Importante novità dal CES di Las Vegas. Samsung ha annunciato che i possessori di televisori del 2018 e 2019 saranno in grado di accedere a riprodurre la libreria di film e programmi televisivi di iTunes grazie all'approdo sulla piattaforma del popolare software targato Apple.

Gli utenti potranno anche acquistare e noleggiare contenuti da iTunes direttamente dai televisori, i quali includeranno anche il supporto per AirPlay 2, lo standard di streaming wireless della casa di Cupertino.

L'applicazione sarà disponibile in oltre cento paesi sui nuovi televisori che vedranno la luce nel 2019, mentre per quelli dello scorso anno l'implementazione arriverà tramite un aggiornamento software. Si tratta di una novità importantissima dal fronte Apple, dal momento che segna la prima volta assoluta che la Mela consente a dispositivi di terze parti di accedere alla libreria da ecosistema esterni a macOS e Windows. Secondo molti però questo debutto potrebbe anche rappresentare il preludio del tanto atteso servizio di streaming video su cui starebbe lavorando internamente la Mela e che potrebbe arrivare in oltre cento paesi.

Apple, parlando con The Verge, ha affermato che la funzionalità di ad-tracking non sarà in grado di tenere traccia dell'utilizzo dell'attività di visione dei contenuti, a dimostrazione del fatto che la privacy rappresenta un punto fondamentale per l'intera strategia della mela.

Il supporto ad AirPlay 2 sarà disponibile in 190 paesi e consentirà lo streaming di contenuti come video, foto, musica e podcast da dispositivi Apple ai televisori Samsung. Secondo quanto riferito, anche Google Assistant dovrebbe fare il suo debutto nei TV Samsung 2019 della compagnia.