Apple, porta USB-C su iPhone 15? Non è detto: potrebbe slittare al 2024

Negli ultimi giorni si è molto parlato della concreta possibilità che iPhone 15 abbia una porta USB-C al posto del tradizionale connettore Lightning. A dare inizio ai rumor a riguardo è stato il noto insider Ming-Chi Kuo, secondo cui iPhone 15 sarà lo smartphone della svolta verso l'USB-C anche per Apple.

A un paio di giorni di distanza da Kuo, anche Mark Gurman, giornalista di Bloomberg ed affidabile leaker del mondo Apple, ha spiegato che iPhone 15 dirà addio al connettore Lightning. Oggi, tuttavia, è lo stesso Gurman a spiegare che forse l'introduzione della nuova porta di ricarica e trasferimento dati potrebbe slittare al 2024 o oltre.

Gurman, infatti, ha spiegato che la transizione alle porte USB-C avverrà "non prima del 2023", limitandosi cioè a confermare che iPhone 14 manterrà la porta Lightning. Non è dunque certo che il nuovo connettore arrivi su iPhone 15: al contrario, la sua implementazione potrebbe avvenire con iPhone 16, nel 2024, o addirittura con un modello successivo dello smartphone di Cupertino.

Il giornalista di Bloomberg, comunque, ha spiegato che Apple avrebbe velocizzato i lavori per lo switch al connettore universale a causa delle continue pressioni dell'Unione Europea per l'adozione dello standard USB-C per la ricarica degli smartphone di ogni produttore. Addirittura, per Gurman la spinte europee verso il connettore unico sarebbero la "ragione principale" per la svolta di Cupertino.

La stessa fonte, poi, riporta che Apple starebbe anche sviluppando un iPhone senza porte, il quale dovrebbe utilizzare solo la tecnologia MagSafe per la ricarica wireless e per il trasferimento dei dati. Un telefono simile sarebbe "in lavorazione già da anni", ma la sperimentazione sul device sarebbe ancora in alto mare: a questo punto è possibile ipotizzare che, se l'UE non avesse imposto il connettore USB-C unico, Apple sarebbe passata dal cavo Lightning a uno smartphone "portless", senza passare per alcuno step intermedio.