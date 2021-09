Apple, il nuovo portafogli MagSafe per iPhone si localizza con l'app Dov'è

Contestualmente alla presentazione dei nuovi iPhone 13 ed Apple Watch 7, Apple ha lanciato la nuova gamma di accessori per gli smartphone. Tra le novità, c'è una nuova versione del portafogli MagSafe, che include il supporto alla rete Dov'è.

Gli utenti, infatti, avranno la possibilità di localizzare il portafogli attraverso l'applicazione Dov'è in caso di furto o smarrimento, proprio come avviene con gli oggetti compatibili come le AirTag.

Nella descrizione del prodotto leggiamo che il portafogli MagSafe è "progettato per essere comodo ma allo stesso tempo elegante, il nuovo portafoglio MagSafe in pelle per iPhone è l’ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. E ora è compatibile con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, puoi ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta".

Nella nota però Apple evidenzia che "richiede un portafoglio MagSafe in pelle per iPhone e un iPhone 12 o successivo con funzione Dov’è abilitata in iOS 15. Non compatibile con la custodia MagSafe trasparente".

Il costo resta lo stesso del modello precedente, 65 Euro, con data di consegna stimata tra il 27 ed il 29 Settembre a costo zero. Il portafogli è disponibile nelle colorazioni nespola, ciliegia scuro, verde sequoia, mezzanotte e glicine ed è compatibile con iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, oltre che ovviamente con gli iPhone 13.