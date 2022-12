Apple portata in tribunale da due donne: 'AirTag non sicure, usate per stalking'

Apple è stata portata in Tribunale da due donne per l’utilizzo delle AirTag a scopi di stalking. Nella causa, intentata lunedì, si legge che le misure di sicurezza messe in campo dal colosso di Cupertino sarebbero “tristemente inadeguate” e non proteggerebbero le persone soggette a stalking.

Una delle donne afferma che il suo ex fidanzato ha utilizzato un AirTag per seguirla senza il suo consenso, mentre l’altra afferma che suo marito avrebbe utilizzato il localizzatore nello zaino di suo figlio per rintracciarla. Per tale motivo, chiedono un risarcimento danni al colosso di Cupertino, che è accusato di aver lanciato sul mercato un prodotto non sicuro.

“L’ex fidanzato di una delle donne che ha intentato la causa ha inserito un AirTag nel passaruota della sua auto ed è stato in grado di scoprire dove si era trasferita per evitare le sue molestie, secondo la class action presentata lunedì al Federal tribunale di San Francisco. L’altra donna ha detto che il suo ex marito ha seguito i suoi movimenti inserendo un AirTag nello zaino di suo figlio” spiega Bloomberg.

Non si tratta della prima volta che le AirTag finiscono sotto torchio per gli utilizzi sinistri: qualche mese fa il procuratore di New York aveva messo in guardia gli utenti dall’uso improprio del dispositivo Apple, che potrebbe essere utilizzato per tracciare le persone ed i loro effetti personali.