Apple, possibile keynote a Marzo 2021: trapelano data e prodotti che saranno annunciati

A quanto pare, Apple potrebbe davvero tenere un keynote a Marzo, per presentare la nuova lineup di prodotti "primaverili". Un popolare leaker cinese, attraverso DuanRui, ha fatto il punto sulla situazione e svelato la possibile data dell'evento.

A quanto pare, infatti, l'evento dovrebbe andare in scena il 23 Marzo 2021, di martedì come da protocollo. Non dovrebbe essere presente il pubblico, ecco perchè almeno al momento non sono stati inviati gli inviti alla stampa. Già da un anno infatti Apple ci ha abituato a keynote pre-registrati che sono stati annunciati qualche giorno prima.

In precedenza tutte le informazioni trapelate sul web puntavano al 16 Marzo come possibile data dell'evento, ma il giornalista di Gurman, Mark Gurman, ha rigettato l'ipotesi pur lasciando aperta la porta.

Un'altra possibile data in cui potrebbe andare in scena il keynote primaverile è il 30 Marzo, ma la cosa che appare praticamente certa è che anche quest'anno, come avvenuto in precedenza, si terrà il classico evento primaverile che precederà il lancio di iOS 14.5.

Nessuna informazione precisa su ciò che sarà presentato: appare però quanto mai scontata la presenza degli AirTags, i localizzatori GPS che di recente sono stati scovati anche nella beta del sistema operativo, ma si parla anche dei nuovi iPad e della prossima generazione di AirPods.