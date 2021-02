Apple, possibile il ritorno dei colori sugli iMac di nuova generazione

Dopo aver appreso che gli iMac avranno il Face ID solo fra due generazioni, torniamo a parlare della storica linea di All-in-One di casa Apple, per una interessante novità sul lato estetico.

Secondo il noto leaker John Prosser infatti, Apple starebbe vagliando l'ipotesi di reintrodurre le iconiche varianti di colore sui prossimi iMac con chip Apple Silicon attesi per ottobre.

Avevamo già accennato alla possibilità che questa nuova generazione, segnata dall'abbandono della partnership con Intel, potesse in qualche modo rivoluzionare anche il proprio design ed effettivamente non potrebbe esserci modo migliore per tracciare una linea di demarcazione, rispetto al passato, di un ritorno al passato più iconico di sempre.

Come detto dallo stesso Prosser però, non si tratterà di soluzioni eccentriche come nella linea di iMac G3 degli anni '90, bensì di colorazioni vicine a quanto proposto sugli iPad Air 2020. Sempre secondo la fonte, questi iMac allo stato attuale dovrebbero già esistere in forma di prototipi ma non è certo che possano arrivare alla produzione di massa. Nel frattempo è però possibile farsi un'idea del prodotto finale grazie ai concept di Concept Creator.

Per quanto riguarda le linee invece, i nuovi iMac potrebbero ispirarsi liberamente all'Apple Pro display XDR, quindi con cornici ridotte e piedistallo ridisegnato.