L'Apple post-Jony Ive ha scelto Jeff Williams come successore di Tim Cook?

E' molto interessante il rapporto pubblicato oggi da Bloomberg, che citando alcuni dipendenti di Apple fa un quadro su come sono cambiati gli equilibri all'interno della compagnia dall'addio di Jony Ive, formalizzato lo scorso mese tra lo stupore generale.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, il nuovo deus ex machina della casa della Mela sarebbe Jeff Williams, che prenderà il ruolo di Ive a capo del design. Il cinquantaseienne però è anche descritto come "la persona più vicina a Tim Cook", al punto che viene etichettato come ia persona più accreditata a prendere il posto di Cook qualora questo dovesse lasciare.

Williams ora supervisiona tutto lo sviluppo e la progettazione hardware. Il rapporto parla anche di una riunione settimanale in cui vengono revisionati i prodotti su cui stanno lavorando i team ma che alcuni dipendenti hanno battezzato "Jeff Review", il che rende bene l'idea dei poteri nelle mani del COO.

Citando fonti anonime del team di progettazione Apple, Bloomberg afferma anche che i dipendenti si affidano a Williams per ottenere consigli per aumentare il valore e le potenzialità dei vari dispositivi.

Il dirigente supervisiona lo sviluppo di Apple Watch, ma anche l'intera fornitura di Apple, la divisione fitness e salute, i materiali, AppleCare ed altro ancora.

Il rapporto di Bloomberg evidenzia anche un momento particolare in cui si è cementata l'influenza di Williams sull'Apple Watch: nei mesi precedenti al lancio, vari dipendenti in possesso di alcuni prototipi hanno iniziato a riportare reazioni allergiche a causa del nickel utilizzato nella scocca. Williams ha scelto di eliminare dal magazzino gli orologi che Apple aveva già realizzato per utilizzare un nuovo materiale.

In generale, tutti sono d'accordo sul fatto che le decisioni di Williams hanno contribuito a rendere l'orologio di Apple uno dei migliori sul mercato.