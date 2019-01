Apple potrebbe aver presentato il primo brevetto del nuovo iPhone 2019

Le indiscrezioni sulla nuova generazione di iPhone di Apple sono ormai presenti sul web da tempo, ma secondo quanto riportato da AppleInsider, il colosso di Cupertino avrebbe depositato silenziosamente un brevetto che potrebbe aver svelato alcune delle novità incluse nello smartphone.

Nella licenza, depositata giovedì all'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, Apple descrive un "apparecchio e metodo per l'attivazione automatica di un'applicazione basata sulla fotocamera in grado di rilevare l'intento di scattare una foto o girare un video".

Il tutto funzionerebbe riconoscendo il movimento compiuto da un utente per sollevare il proprio iPhone nella posizione tipica dello scatto fotografico. A quel punto la tecnologia effettuerebbe una scansione allo scopo di capire la vicinanza di un soggetto nell'inquadratura e qualora i criteri dovessero essere rispettati, si aprirebbe la fotocamera in automatico.

Per molti questa feature potrebbe suscitare imbarazzo, ma Apple sottolinea che il rilevamento del movimento viene gestito tramite accelerometro (già presenti in ogni modello di iPhone), ed il rilevamento del soggetto da un sensore di prossimità. Ad oggi, gli iPhone includono solo dei sensori di prossimità a corto raggio per i ritratti ed il FaceID, ma Sony di recente ne ha svelato uno a lunga distanza e confermato la partnership con Apple.

Ovviamente spesso i brevetti depositati dalle compagnie non vedono mai la luce e servono per ampliare il portafoglio delle società.