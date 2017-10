Apple potrebbe diventare una società da 1 trilione di Dollari già in settimana

La settimana che è appena cominciata potrebbe diventare storica pered in generale per il mondo dell’economica. Il gigante di Cupertino, impegnato con i pre-ordini dell’ iPhone X , infatti, potrebbe diventare il primo colosso al mondo a raggiungere una capitalizzazione di

Il tutto perchè Tim Cook ed il CFO, Luca Maestri, il prossimo 2 Novembre pubblicheranno la relazione trimestrale relativa ai guadagni del periodo giugno-settembre 2017, e come vi abbiamo più volte raccontato, i momenti successivi alla pubblicazione di questi dati coincidono con l’oscillazione del valore delle azioni.

Azioni che per Apple stanno già facendo registrare un andamento ben al di sopra dei concorrenti: il prezzo è aumentato del 40% su base annua, e venerdì scorso sono aumentate ulteriormente del 3%, portando la capitalizzazione di mercato ad 842 miliardi di Dollari.

Non è chiaro che tipo di dati riveleranno Tim Cook e soci oltre a quelli relativi all’utile netto, ed il fatturato. Potrebbero infatti arrivare novità dal punto di vista delle vendite di iPhone 8 ed iPhone X, anche se appare difficile immaginare qualche dato sulle unità vendute, ma non si escludono annunci per quanto riguarda HomePod. Cook, infatti, potrebbe giocarsi a sorpresa la carta dell’altoparlante intelligente ed annunciare la data di lancio del dispositivo. Occhi puntati quindi sui mercati, Apple potrebbe fare la storia già questa settimana.