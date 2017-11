Apple potrebbe lanciare iPhone SE 2 nella prima metà del 2018

A quanto pare,starebbe al lavoro per rinfrescare la linea di iPhone SE , per la prima volta da quando ha lanciato la prima generazione.

Il quotidiano cinese Economic Daily News riferisce che il gigante di Cupertino mira a lanciare il dispositivo già nel corso della prima metà del 2018, ed iPhone SE 2 sarà assemblato presso lo stabilimento di Wistron a Bangalore, in India.

Wistron è già il partner produttivo scelto da Apple per i modelli di iPhone SE attualmente in commercio in India, il che non rappresenterebbe certo una novità assoluta per la Mela. Già lo scorso mese di Agosto sul web si era sparsa sul web una notizia che parlava di un possibile lancio di iPhone SE 2 nel primo trimestre del 2018.

Rumor emersi in precedenza riferivano che iPhone SE 2 includerà il chip A10 Fusion presente nell’iPhone 7, insieme a 2 gigabyte di RAM, una batteria da 1.700 mAh, memoria interna da 32 e 128 gigabyte e fotocamera posteriore da 12 megapixel, con quella frontale da 5 megapixel.