Apple potrebbe presentare i nuovi iPhone, Apple Watch ed iPad Pro il 12 Settembre

Il corposo keynote di Apple, nel corso del quale la compagnia americana dovrebbe presentare i nuovi iPhone, il nuovo modello di Apple Watch e la prossima generazione di iPad Pro, potrebbe avere finalmente una data.

I colleghi della popolare radio francese Europe 1, infatti, sostengono che la Mela terrà un keynote il prossimo 12 Settembre presso lo Steve Jobs Theatre, l'auditorium della futuristica sede inaugurata lo scorso anno a Cupertino. Come di consueto, la presentazione dovrebbe cominciare alle ore 10 locali, vale a dire le 19 italiane.

E' chiaro che qualora tale informazione dovesse rivelarsi veritiera, Apple procederà ad invitare la stampa internazionale all'evento già nel giro dei prossimi giorni, ma almeno al momento ancora non sono arrivate indicazioni di questo tipo.

La data, comunque coincide perfettamente con le tempistiche tipiche della società americana, che storicamente ha sempre presentato i propri prodotti a metà settembre, giusto in tempo per l'autunno e soprattutto a ridosso della stagione natalizia.

Il piatto forte del keynote, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, dovrebbe essere rappresentato da tre nuovi iPhone, con il modello top di gamma che però non dovrebbe supportare la Apple Pencil, ma dovrebbero vedere la luce anche altri prodotti, come un Apple Watch con schermo più grande ed un nuovo iPad Pro.