Apple potrebbe presentare oggi il nuovo MacBook Pro six-core

Prenderà ufficialmente il via nella giornata di oggi la Worldwide Developer Conference di Apple, l'annuale conferenza della compagnia di Cupertino nel corso del quale la società americana annuncia le novità software per i prossimi dodici mesi. Quest'anno però le novità potrebbero riguardare anche il comparto hardware, però.

Secondo quanto riferito da Geekbench, infatti, Apple dovrebbe presentare il MacBook Pro che porta come numero identificativo 14.3. Si tratterà di un laptop basato su processore six core Intel Core i7-8750H, due core in più di qualsiasi altro MacBook presente attualmente sul mercato.

La velocità di clock di base dovrebbe essere di 2,21 Ghz, in grado di toccare un picco di 4,1 Ghz, quindi significativamente superiore a qualsiasi altro MacBook Pro attualmente sul mercato.

Sulla famosa piattaforma di benchmarking, il dispositivo ha ottenuto punteggi di 4.902 e 22.316 nei test in single e multi core, rispettivamente. Punteggi davvero da record, che sicuramente farebbero comodo ai numerosi sviluppatori. Si parla anche di ben 32 gigabyte di RAM inclusa al suo interno, ma non sappiamo se il laptop sia destinato a vedere la luce nella giornata di oggi oppure nei prossimi keynote.

Chiaramente restano previsti gli annunci di macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 e watchOS 5, di cui vi abbiamo parlato nell'articolo linkato poco sopra.