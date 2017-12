Apple potrebbe presto lanciare le applicazioni universali per iPhone, iPad e Mac

L'App Store di Apple , ed in generale l'ecosistema del colosso di Cupertino, potrebbero presto trovarsi di fronte ad una vera e propria rivoluzione. A lanciare la bomba ci ha pensato Bloomberg, secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe presto permettere agli sviluppatori di pubblicare app universali in grado di funzionare su

L'annuncio, trattandosi di una novità software importantissima, dovrebbe arrivare nel corso della WWDC in programma a Giugno, che da sempre la società diretta da Tim Cook poi e Steve Jobs prima, ha utilizzato per svelare le principali novità software per i mesi successivi.

Bloomberg riferisce che le applicazioni universali gireranno tranquillamente su tutti i prodotti: "a partire già dal prossimo anno, gli sviluppatori software saranno in grado di progettare una singola applicazione in grado di funzionare sia su touchscreen che con mouse e trackpad, a seconda del sistema operativo presente sul dispositivo (iPhone, iPod e Mac)", suggerisce la notizia, che cita fonti vicine alla compagnia.

Apple dovrebbe rendere ufficiale il tutto con iOS 12 e MacOs 10.14, le prossime major release dei propri sistemi operativi. La timeline delle modifiche però ancora non è nota.

Per gli sviluppatori, ma anche per gli utenti, questa notizia potrebbe rappresentare una vera e propria manna dal cielo: i primi, dal canto loro, potrebbero portare le loro app in contemporanea sui due OS, mentre i proprietari dei dispositivi non saranno costretti a ricercare soluzioni alternative.

Apple, quindi, potrebbe seguire le orme di Microsoft con le Universal App di Windows. Almeno al momento però siamo solo nel campo dei rumor.