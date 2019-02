Apple potrebbe tenere un evento dedicato ai servizi il 25 Marzo

La nuova strategia societaria di Apple, che guarda con sempre più interesse ed insistenza ai servizi, potrebbe mostrarsi in via ufficiale il prossimo 25 Marzo.

Secondo quanto riportato da alcune testate americane, tra cui BuzzFeed ed il Wall Street Journal, la società di Cupertino starebbe programmando un nuovo keynote per il 25 Marzo. Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, però, non dovrebbe trattarsi di un evento classico, e non dovrebbero essere presentati i nuovi iPad, il nuovo iPad Mini, la seconda generazione di AirPods ed AirPower.

L'evento sarà focalizzato infatti interamente sui servizi che il produttore dell'iPhone ha intenzione di lanciare nell'anno da poco cominciato.

Nella fattispecie, i servizi dovrebbero essere due: uno per le notizie e la piattaforma per lo streaming video su cui la Mela sta lavorando da tempo e per cui ha già portato avanti degli ingenti investimenti.

Il Wall Street Journal sostiene che la piattaforma per le notizie può a tutti gli effetti essere definita "la Netflix delle notizie" e vari partner editoriali avrebbero accettato le condizioni presentate dal colosso di Cupertino, che includono il 50% di tagli sui ricavi delle sottoscrizioni. Per fare un confronto, Apple agli sviluppatori garantisce il 30% dei tagli.

Il Journal sottolinea anche come l'evento potrebbe tenersi ad un anno di distanza dall'acquisto della rivista digitale Texture. Apple News però dal suo canto ha oltre 85 milioni di utenti attivi al mese, ma chiaramente un prodotto in stile Netflix potrebbe aumentare in maniera sostanziale i profitti.

Resta ovviamente da capire se tale evento possa essere interessanti per gli utenti europei, in quanto non è da escludere un lancio USA-only (almeno all'inizio) per i due servizi.