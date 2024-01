Apple preannuncia: necessaria una scansione del volto per il preorder di Vision Pro

Dopo aver trattato la questione della funzione beta al lancio di Apple Vision Pro, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento in questa sede all'ormai imminente visore (approderà negli Stati Uniti d'America il 2 febbraio 2024). Infatti, all'estero stanno per aprire i preorder e gli utenti hanno scoperto che sarà necessario usare il Face ID.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e Wccftech, nella giornata del 12 gennaio 2024 la società di Cupertino ha iniziato a inviare comunicazioni agli utenti in merito al funzionamento dell'ormai imminente fase di preorder di Apple Vision Pro. Quest'ultima inizierà infatti, sempre per quel che riguarda gli Stati Uniti d'America, nella giornata del 19 gennaio 2024.

Tuttavia, a una settimana di distanza da tale data, Tim Cook e soci hanno già voluto esplicitare il fatto che, per poter effettivamente prenotare il visore, gli utenti dovranno necessariamente passare per un riconoscimento facciale tramite iPhone o iPad. Inoltre, coloro che indossano gli occhiali dovranno presentare una prescrizione oculistica, se vogliono acquistare gli inserti offerti dal partner Zeiss che consentono di usare Apple Vision Pro senza indossare gli occhiali (c'è chiaramente un costo aggiuntivo).

Ma perché viene richiesto di utilizzare il Face ID? Apple spiega che questo risulta necessario per poter fornire la migliore esperienza possibile per quel che concerne il cinturino che consente di indossare l'headset (in parole povere, viene fatto tutto "su misura"). In ogni caso, sembra essere tutto pronto per il lancio negli Stati Uniti d'America del visore da 3.499 dollari: le spedizioni partiranno proprio nella giornata del 2 febbraio 2024.