Apple premia Tim Cook con 600mila azioni, resterà CEO almeno fino al 2025

Un documento depositato da Apple presso la SEC americana ha svelato che l’amministratore delegato Tim Cook ha ricevuto questa settimana 667.974 azioni vincolate della società di Cupertino, per un valore di oltre 76 milioni di Dollari, che gli assicureranno la guida della compagnia almeno fino al 2025.

La prima metà delle azioni, che non sono ovviamente trasferibili fin quando non si verificheranno alcune condizioni, prevede un vesting di un terzo del valore nel 2023, 2024 e 2025, quando Cook riceverà 111.329 azioni.

La seconda metà invece sono basate sull’andamento della compagnia e le prestazioni in borsa e matureranno dal 1 Ottobre 2023, in base al rendimento del titolo. Cook, però, potenzialmente potrebbe ricevere fino al 200% delle 333.987 azioni vincolate che gli sono state assegnate, per un totale di 1.001.961 (pari ad oltre 114 milioni di Dollari).

Il consiglio d’amministrazione di Apple, a seguito del deposito ha rilasciato una dichiarazione alla stampa in cui ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il lavoro portato avanti da Tim Cook, definito “l’artefice di un’innovazione senza paragoni” avvenuta attraverso “valori ed integrità”. “Per la prima volta in quasi un decennio abbiamo assegnato a Tim un nuovo piano di stock Grant che matureranno nel tempo come riconoscimento per le sue eccezionali capacità di comando” si conclude la nota.

Perché è importante tutto ciò? Per il semplice fatto che le azioni vincolate sono usate come bonus per i dirigenti di Apple. Nel caso di Cook, è praticamente certo che continuerà ad essere l’amministratore delegato della compagnia almeno fino al 2025, quando saranno maturati i titoli.

La notizia è estremamente importante dal momento che di recente si è iniziato a parlare del possibile sostituto di Tim Cook.