Apple premierà gli utenti che tengono uno stile di vita sano

Apple continua a puntare sui servizi. La società americana ha annunciato di aver stretto una partnership con l'assicurazione sanitaria Aetna, per la creazione di un'app battezzata Attain e che premia gli utenti se questi tengono uno stile di vita sano, il tutto monitorando i progressi tramite Apple Watch

L'orologio infatti potrà essere utilizzato per creare obiettivi personalizzati, che se raggiunti porteranno all'assegnazione di un punteggio da poter trasformare in carte regalo o per compensare il costo sostenuto per l'Apple Watch.

Le sfide a quanto pare saranno proposte su base settimanale e consentiranno ai partecipanti di guadagnare punti per determinati elementi come sonno, miglioramento della nutrizione ma anche di altro tipo.

L'attività terrà traccia dei livelli di attività giornalieri e fornirà suggerimenti nutrizionali ed un piano per il sonno, il tutto allo scopo di aiutare gli utenti a sviluppare le migliori abitudini per dormire e creare un programma bilanciato. E' anche stato rivelato che saranno inviati dei promemoria che ricorderanno agli utenti di effettuare vaccinazioni antinfluenzali, pianificare controlli medici o semplicemente di rivolgersi al medico quando i medicinali che si assumono stanno per terminare. Inoltre, Attain suggerirà anche laboratori medici e centri che offrono controlli a costi inferiori per esami come la risonanza magnetica.

L'applicazione a quanto pare sarà disponibile entro la primavera: per partecipare sarà necessario essere membri di Aetna, disporre di un iPhone 5s o successivo o Apple Watch Series 1 o successivo.

Il programma sarà volontario ed i membri potranno decidere quali informazioni condividere. I dati sanitari saranno ovviamente crittografati.