Apple si prepara all'arrivo di iOS 15: questi iPhone però non lo riceveranno

Dopo il rollout di iOS 14.4 Release Candidate, la società di Cupertino sarebbe pronta anche al rilascio della prima beta di iOS 15, la prossima versione del suo sistema operativo per dispositivi mobili. Come per ogni milestone, anche il prossimo firmware Apple escluderà definitivamente alcuni dispositivi delle precedenti generazioni.

Con l'arrivo di iOS 15 dovremo prepararci a salutare i device Apple con processore Apple A9, tra cui iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE. Parliamo di dispositivi rilasciati quindi a cavallo fra la fine del 2015 e l'inizio del 2016.

Agli smartphone esclusi verranno affiancati anche i tablet basati su piattaforma Apple A8, A8X e A9, quindi iPad mini 4, iPad Air 2 e iPad 5.

Di seguito, la lista completa degli smartphone che invece riceveranno il prossimo major update di iOS:

iPhone 12 mini;

iPhone 12;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus.

Per quanto riguarda i tablet invece, riceveranno iOS 15:

iPad Pro (tutte le generazioni);

iPad Air 3;

iPad Air 4;

iPad 6;

iPad 7;

iPad 8;

iPad mini 5.

Mentre sale comprensibilmente la curiosità di sapere quali nuove feature verranno implementate nel nuovo firmware Apple, la cui prima beta dovrebbe arrivare agli sviluppatori a giugno, restiamo in attesa di novità anche sul fronte iPad Pro, in arrivo a marzo e del quale vi abbiamo mostrato anche i primi render.