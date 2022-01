Apple prepara un autunno infuocato, non solo iPhone 14: in arrivo tanti nuovi prodotti

Autunno 2021 di Apple sarà infuocato e caratterizzato da un'ampia serie di nuovi prodotti. Ad esserne convinto è Mark Gurman di Bloomberg, nella newsletter settimanale Power On inviata agli iscritti. Il popolare giornalista infatti riferisce che il colosso di Cupertino sarebbe pronto a rinnovare quasi tutta la lineup.

Nella fattispecie, Gurman osserva che alcune fonti gli hanno riferito che Apple sta conservando la maggior parte degli annunci per fine anno, che non sarà caratterizzato solo dal lancio dei nuovi iPhone 14.

A quanto pare, infatti, Apple potrebbe presentare il tanto atteso nuovo MacBook Air riprogettato, ma anche un nuovo iPad Pro, il nuovo Mac Pro, un MacBook Pro di fascia bassa, il nuovo iMac, un aggiornamento delle AirPods Pro, tre modelli di Apple Watch ed un nuovo iPad.

Per quanto riguarda il lancio di iPhone SE, Gurman conferma quanto emerso in precedenza e punta ad un keynote tra marzo ed aprile, che non dovrebbe però vedere anche la presenza del nuovo iPad Pro. "Dati i cambiamenti più in programma per quest'anno, mi aspetto che il nuovo iPad arrivi più tardi della primavera" afferma.

Gurman infatti prevede che l'evento primaverile si concentri solo su iPhone SE 3, un nuovo iPad Air ed un nuovo Mac di fascia alta, probabilmente cona bordo il chip M1 Pro.