Apple prepara le Beats Studio Buds+: in arrivo a maggio con scocca trasparente!

A quanto pare, per le prossime Beats Studio Buds+, Apple vuole prendere in prestito il design dalle Nothing Ear (1). I colleghi di 9to5Mac infatti riportano la notizia secondo cui su Amazon sarebbero state inserite le Beats Studio Buds+, con tutte le relative informazioni.

Il design sembra essere molto simile alle Beats Studio Buds già disponibili, con design senza stelo e una piccola custodia in plastica per la ricarica. A cambiare però è la colorazione: la cover e le singole cuffie infatti dovrebbero essere trasparenti, proprio come la controparte targata Nothing.

Secondo la scheda di Amazon, e secondo quanto svelato da una fonte che ha parlato con 9to5mac, le Beats Studio Buds+ offriranno un’autonomia fino a 36 ore con la custodia di ricarica USB-C, con un amento considerevole rispetto alle 32 ore della precedente generazione. Prevista anche l’introduzione di un nuovo design audio con microfoni tre volte più grandi e nuove prese d’aria che miglioreranno la pressione dell’orecchio.

Miglioramenti in arrivo anche per la cancellazione del rumore attiva, fino a 1,6 volte superiore rispetto ai suoi predecessore, ma a beneficiare di novità sarà anche la modalità trasparenza.

Supportato anche l’audio spaziale, ma è prevista anche l’integrazione di un trasduttore personalizzato a due strati su ogni bocciolo che si fletterà per offrire bassi più puliti ed una distorsione migliore.

Nella confezione ci saranno diversi tappi per le orecchie, che si adatteranno a tutte le dimensioni. Il prezzo invece dovrebbe essere di 169,95 Euro con lancio previsto per il 18 Maggio 2023.