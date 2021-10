Apple prepara la sua console portatile ibrida: sarà la concorrente di Nintendo Switch?

Un nuovo rapporto pubblicato da iDrop News riferisce che Apple starebbe al lavoro su una console portatile da mettere in contrapposizione a Nintendo Switch. Ma non è tutto: il colosso di Cupertino, secondo il rapporto, sarebbe già in trattative con i principali studi di sviluppo.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, ma non stupisce del tutto soprattutto se si tiene conto dei profitti registrati nel gaming da Apple, che per il 2019 sarebbero superiori a quelli di Sony, Microsoft e Nintendo combinate.

Il rapporto di iDrop News, che come sempre invitiamo a prendere con le pinze, sostiene che "i giochi per la console da gioco ibrida premium di Apple andranno a competere con Breath of the Wild e Mario Odyssey", e sarebbero addirittura quasi pronti per essere lanciati, il che lascia intuire che l'annuncio della nuova piattaforma potrebbe anche arrivare nel corso dei prossimi mesi.

A quanto pare Apple starebbe al lavoro sulla piattaforma da tempo, ma avrebbe sospeso il progetto a causa del Covid-19. Tuttavia, c'è "ancora una possibilità" che la console venga rilasciata presto.

In termini pratici, si tratterà di un dispositivo ibrido con "design premium" e "colori divertenti", che trarrà vantaggio anche dal visore per la realtà aumentata e virtuale di Apple che dovrebbe vedere la luce a breve.

Per quanto riguarda il prezzo, si ipotizza che oscillerà tra i 449 ed i 549 Dollari.