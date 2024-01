Apple prepara un evento per marzo o aprile: arrivano i nuovi iPad e MacBook

Se i primi due mesi dell’anno per Apple saranno caratterizzati dal lancio di Vision Pro, già a marzo ed aprile potrebbero arrivare delle importanti novità per le altre linee di prodotti.

Secondo quanto affermato dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, Apple avrebbe intenzione di lanciare i nuovi iPad Air, iPad Pro e MacBook Air nella primavera del 2024. Dopo il lancio di questi nuovi dispositivi, Apple sposterà le proprie attenzioni sulla WWDC di Giugno, dove presenterà i nuovi sistemi operativi.

Ma come saranno i nuovi dispositivi che ha in programma di lanciare Apple tra marzo ed aprile 2024?

Il nuovo iPad Air dovrebbe essere disponibile in due varianti: 10,9 e 12,9 pollici. Probabilmente al loro interno troverà spazio il chip M2 di Apple ed un nuovo comparto fotografico più potente, a cui si aggiungere il supporto per il WiFi 6E e Bluetooth 5.3. Non sarebbero invece previste grosse modifiche in termini di design esterno.

In arrivo novità anche per la linea iPad Pro: i nuovi modelli da 11 e 13 pollici con ogni probabilità saranno i primi iPad dotati di display OLED, che conferiranno loro una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato ed un consumo energetico inferiore. Chiaramente però ciò coinciderà con un prezzo più alto. Tra le altre novità dovrebbero figurare un chip M3, il supporto alla ricarica wireless MagSafe ed una nuova Magic Keyboard ridisegnata con trackpad più grande e scocca in alluminio.

Tra gli altri dispositivi che potrebbero essere della partita figurano i nuovi MacBook Air con chip M3 da 13 e 15 pollici. Proprio la presenza del chipset M3 dovrebbe portare con se delle importanti novità in termini di performance anche da gaming. Non sono previste modifiche in termini di design, mentre è atteso il supporto al WiFI 6E.