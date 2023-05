Apple prepara un 'evento speciale' per la WWDC: sarà dedicato ad Apple AR?

Le conferme del lancio di Apple AR alla WWDC di giugno ormai si sprecano, anche se Apple non si è finora fatta scappare nulla a riguardo. Nelle scorse ore, però, sul sito ufficiale dell'evento è comparso il programma di un "evento speciale" in presenza all'Apple Park, che dovrebbe comprendere una prova del visore di Cupertino.

Come riporta GSMArena, l'evento è previsto per la giornata del 5 giugno, il giorno di apertura della WWDC, e partirà con il tradizionale keynote di Apple, fissato per le 10:00 del mattino di Cupertino (le 19:00 italiane). Dopo il keynote, che durerà poco meno di un paio d'ore e che dovrebbe essere proprio la cornice dell'annuncio di Apple AR, la Mela Morsicata prevede un pranzo e uno "State of the Union" dedicato probabilmente a iOS 17 e iPadOS 17, insieme a macOS 14.

È però il programma pomeridiano il più interessante: tra le attività che partiranno alle 15:00 californiane (la mezzanotte italiana) abbiamo due Tour guidati dell'Apple Campus, uno "Dentro l'Anello" e uno nel "Prato interno" della sede di Apple. È molto probabile, dunque, che questi due tour, un'esclusiva di quest'anno, non saranno delle "visite guidate" standard, ma saranno condotte proprio tramite l'utilizzo di visori Apple AR.

I due tour dovrebbe servire al Colosso di Cupertino per dimostrare le potenzialità dell'headset Apple AR, puntando tutto sulle sue caratteristiche mixed-reality e permettendo al device di "flettere i muscoli" tecnici, sfruttando appieno le sue dodici fotocamere e il suo doppio schermo OLED 4K (o persino 8K) per favorire l'immersione degli utenti in un ambiente a realtà mista ripreso e trasmesso in live dal visore.

In ogni caso, l'"Evento Speciale" fissato da Apple per il 5 giugno fa il paio con il trademark del sistema operativo di Apple AR, xrOS, arrivando quasi a confermare che l'headset MR della Mela Morsicata è ormai in arrivo: gli occhi restano dunque puntati sulla WWDC, nella speranza che il visore non riceva l'ennesimo rinvio all'ultimo minuto.