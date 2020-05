Apple si prepara a far tornare a lavoro i suoi dipendenti a Cupertino

Dall'inizio della crisi legata al Coronavirus, Apple ha permesso ad un gruppo selezionato di dipendenti di continuare a lavorare negli uffici in modo da non fermare del tutto le operazioni più importanti. Apple sta ora sviluppando un programma per il rientro a gruppi di tutti gli altri dipendenti nel campus di Cupertino.

Alcuni ruoli, come la gestione dei data center, lo sviluppo del software, la messa in vendita di nuovi prodotti sullo store online e alcuni test da effettuare sull'hardware, risultano quasi del tutto impossibili da eseguire a casa e rivestendo un ruolo primario nel business di un’azienda non possono essere lasciati al caso.

La prima tranche di dipendenti pronta a tornare negli uffici si concentrerà probabilmente sullo sviluppo dell’hardware, alla luce di alcuni progetti già avviati e che devono essere ultimati nel breve periodo. In particolare, sono in fase avanzata alcuni progetti legati alla realtà virtuale e come riferito in questi giorni, si starebbe concludendo la progettazione delle prime cuffie over-ear, le Airpods Studio.

Fino ad ora, gli sviluppatori software hanno continuato a svolgere il proprio lavoro da casa, in vista anche della prossima WWDC prevista per giugno e che si terrà in modalità virtuale. Gli ingegneri stanno infatti, filmando il proprio lavoro da casa per arrivare alla conferenza con tutti i contenuti necessari da poter mostrare al pubblico.

A partire da questa settimana, i principali dirigenti Apple stanno iniziando a informare i dipendenti se dovranno tornare a lavoro o se dovranno attendere ancora qualche giorno. Durante la prima fase, ai dipendenti verrà chiesto di lavorare regolarmente in ufficio o solo in determinate circostanze a seconda delle esigenze.

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha riferito: "Non immaginiamo, almeno ad oggi, che tutti i nostri dipendenti possano tornare contemporaneamente a lavoro. E’ necessario costituire dei gruppi suddivisi in ruoli diversi, in modo da garantire la copertura su tutti i fronti e poter poi intercambiarle a seconda delle necessità”.

Cook ha riferito a Bloomberg TV che il rientro al lavoro nel quartier generale prevederà rigidi protocolli. Verrà infatti controllata la temperatura corporea di ogni singolo dipendente, sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza ed indossare i dispositivi di protezione come guanti e mascherine.

Infine, Cook ha sottolineato come gran parte dei dipendenti sia stato sottoposto al test per il Covid-19. Questa settimana Apple ha iniziato ad aprire nuovamente al pubblico alcuni store negli Stati Uniti, in particolare in South Carolina, Alabama, Alaska e Idaho.

In Australia, Austria, Svizzera, Corea del Sud e Germania sono invece già stati tutti riaperti. Intanto, anche un altro colosso dei social network, Twitter, si appresta ad avviare una storica svolta per garantire la sicurezza e la salute di tutti i suoi dipendenti, anche quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata.