Apple prepara i nuovi iMac: in arrivo nel 2023 con chip M3 a 3nm?

In aggiunta alla corposa notizia sui prodotti Apple in arrivo a primavera 2023, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha anche fatto il punto su ciò che potremo vedere a più lungo termine da parte del colosso di Cupertino, e nella fattispecie si è soffermato sulla nuova gamma di iMac.

Secondo Gurman, la prossima generazione di all in one targata Apple avrebbe raggiunto la “fase avanzata dello sviluppo”, ma non attendevi grosse novità perchè a quanto pare si tratterà di un computer con le stesse dimensioni di quelli attualmente presenti sul mercato, vale a dire 24 pollici, e le medesime opzioni di colore.

A cambiare sarà il chipset su cui si baserà, che dovrebbe essere l’M3 ancora non annunciato da Apple, ma sono attese novità anche a livello di design interno e di produzione: si parla del processo produttivo a 3nm che dovrebbe portare un significativo miglioramento a livello di prestazioni ed efficienza energetica.

Il lancio dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023, probabilmente nel corso di un keynote dedicato in autunno. Non è da escludere però un annuncio tramite comunicato stampa, come fatto anche per altri prodotti. In arrivo invece a primavera il tanto atteso MacBook Air da 15,5 pollici con M2, oltre che un iPhone 14 e 14 Plus di colore giallo.