Apple prepara un iMac colorato con Apple Silicon per il keynote di martedì?

A quanto pare, il keynote Apple del 20 Aprile potrebbe essere più ricco di quanto previsto da molti. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'affidabile leaker L0vetodream, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di presentare anche delle novità dal fronte iMac.

In una serie di tweet pubblicati in mattinata, L0vetodream ha pubblicato un'immagine che riprende la grafica dell'evento Apple del 20 Aprile, che viene messa a confronto ad una foto della gamma iMac G3 in tutti i suoi colori.

Il leaker, nello specifico, fa capire che nel corso dell'evento Apple potrebbe presentare una nuova generazione di iMac, probabilmente basata sul processore Apple Silicon proprietario, con scocche colorati. Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che anche in precedenza Jon Prosser aveva accennato all'arrivo di nuovi iMac colorati, ed è innegabile che questo nuovo tweet non faccia altro che dare forza a quanto trapelato in precedenza.

La riprogettazione di iMac dovrebbe andare oltre i colori: è previsto infatti anche un incremento elle dimensioni dei display che dovrebbero passare da 21,5 a 24 pollici e da 27 a 30 o 32 pollici.

A parte ciò, ieri è emerso che durante l'evento del 20 Aprile, Apple potrebbe presentare anche Apple Pencil 3 ed AirPods 3, oltre agli iPad Pro.