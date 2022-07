Apple prepara iMac più grande e più potente, con chip M3: arriverà nel 2023?

Nella giornata odierna abbiamo già parlato del possibile aumento di dimensioni per Apple Watch Series 8, tanto che potrebbe essere lo smartwatch della Mela più grande di sempre. Al contempo, però, altre indiscrezioni da oltreoceano parlano di un iMac più grande e più potente in arrivo nel 2023.

A diffondere questa intrigante indiscrezione è il rinomato Mark Gurman di Bloomberg tramite la sua newsletter Power On. Secondo quanto riportato, la società di Tim Cook starebbe lavorando su almeno due modelli iMac con chip M3 da lanciare sul mercato internazionale nel 2023; uno di tali modelli dovrebbe essere da 24 pollici.

Il secondo modello potrebbe essere quello più interessante dei due, pensato appositamente come alternativa per professionisti più accessibile rispetto a un Mac Studio/Mac mini con Apple Studio Display associato. Per l’analista statunitense, tale iMac avrà uno schermo più grande e una variante potenziata del chip M3.

Ricordiamo che, in precedenza, Gurman stesso ha affermato come il lancio del nuovo iMac non sarebbe avvenuto molto presto e che gli M3 in arrivo presumibilmente nel 2023 dovrebbero guidare la serie, grazie alla loro produzione su nodo a 3 nanometri di TSMC e, di conseguenza, significativi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. Come sempre, consigliamo di valutare tutte queste voci di mercato con molta cautela.

Nella stessa edizione della newsletter, tra l’altro, Mark Gurman ha parlato del possibile lancio di AirPods Pro 2 con USB-C e senza sensori per frequenza cardiaca e temperatura corporea.