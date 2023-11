Apple prepara un iPad Air da 12,9 pollici: in arrivo ad inizio 2024

I rumor sulla nuova gamma di iPad sono ormai presenti sul web da tempo, ed a quanto pare Apple intende davvero rivedere l’intera gamma di tablet nel 2024. Tra le novità potrebbe esserci anche un nuovo iPad Air da 12,9 pollici, che potrebbe rappresentare per molti il vero best buy.

Secondo quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe annunciare un iPad Air da 12,9 pollici nel corso del primo trimestre del 2024. Il tablet non dovrebbe includere un display mini-LED, ma potrebbe essere dotato del backpane Oxide per garantire prestazioni ad alta efficienza. Il modello sarà accompagnato da un iPad Air da 10,9 pollici, che potrebbe essere presentato anch’esso nel corso del primo trimestre del 2024 e dovrebbe entrare in produzione di massa nel primo trimestre del 2024. La presentazione potrebbe invece avvenire a marzo o aprile, quando Apple è solita annunciare i nuovi prodotti.

I rumor sui nuovi iPad in arrivo nel 2024 sono ormai presenti da tempo, ed a quanto pare ad essere interessata dal rinnovamento sarà tutta la gamma: i nuovi modelli Pro dovrebbero sfoggiare uno schermo OLED con chip M3, ma è atteso anche l’iPad Mini 7, che dovrebbe basarsi sul chip A17 a 3nm.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà.