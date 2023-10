Apple prepara i nuovi iPad: tutti i dettagli dei nuovi modelli in arrivo

Sarebbero vicini al lancio i nuovi tablet di Apple. Secondo un nuovo rapporto emerso in rete, il colosso di Cupertino avrebbe in serbo diversi nuovi modelli di iPad, tutti con il nuovo iPadOS 17 preinstallato, il che lascia intuire che vedranno la luce prima di settembre.

Sebbene la linea temporale non sia chiara, dal momento che le informazioni sono generiche, l’aspetto più interessante del rapporto è senza dubbio rappresentato dai modelli.

Innanzitutto, è praticamente certa la presentazione di un nuovo iPad Mini che dovrebbe sfoggiare lo stesso design del modello attualmente in commercio, mentre a cambiare sarà la componentistica interna che presumibilmente sarà in grado di offrire performance migliori.

A questo si aggiungerà non uno ma due iPad Air, di cui uno più grande rispetto al modello base. Anche in questo caso, però, a livello di design non dovrebbe discostarsi di molto dall’attuale iPad Air.

La lineup sarà completata da un iPad entry level, di undicesima generazione, che avrà un nuovo chipset, ed un iPad Pro con chip M3 che potrà essere acquistato in due varianti.

Ad accompagnarli ci sarà una nuova versione della Magic Keyboard che farà sembrare i tablet più simili ad un laptop e sarà costituita da una scocca in alluminio.