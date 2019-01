Apple prepara iPad mini 5 ed un iPad da 10 pollici per il 2019?

Nel corso del keynote di presentazione del nuovo iPad Pro, il colosso di Cupertino non ha mostrato la nuova generazione di iPad mini, di cui si è a lungo parlato sul web e che secondo le indiscrezioni sarebbe ancora viva.

A quanto pare la Mela non avrebbe completamente messo da parte il progetto, ed alcune indiscrezioni trapelate oggi riferiscono che il lancio potrebbe avvenire già nel corso della prima metà dell'anno, insieme ad un nuovo iPad Air (di settima generazione) con schermo da 10 pollici. L'obiettivo è colmare il buco che si è creato sul mercato tra iPhone Xs Max ed iPad Pro da 11 pollici.

Le informazioni arrivano direttamente da due fornitori di componenti per il touch screen, General Interface Solutions e TPK Holding, che affermano che l'iPad Mini di quinta generazione ed il nuovo iPad faranno la loro comparsa sul mercato nella prima metà del 2019. Sul design c'è il riserbo più totale, ma appare difficile ipotizzare una scocca in stile iPad Pro.

Le nuove indiscrezioni si aggiungono a quelle precedenti, che parlavano di una presentazione ad Ottobre, nel corso del keynote tenuto per la presentazione del nuovo iPad Pro e MacBook Air.

Il nuovo iPad Air dovrebbe avere uno schermo da 10 pollici, una scelta probabilmente per differenziarlo dal Mini, sebbene in molti abbiano già fatto notare che in questo modo si avvicinerà di più al Pro.

Resta anche da capire se sarà incluso il supporto alle Apple Pencil di prima generazione o no.