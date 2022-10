Apple prepara i nuovi iPad Pro: mini-LED solo sul modello da 12,9 pollici, arriva l'M2

A quanto pare, Ottobre si prospetta essere un mese ricco di novità dal fronte Apple. Il colosso di Cupertino, infatti, avrebbe in programma di lanciare i nuovi modelli di iPad Pro, che dovrebbero portare tante novità a livello di specifiche tecniche.

Secondo gli ultimi rumor, la nuova gamma di tablet di fascia alta dovrebbe essere caratterizzata da una modifica importante. A quanto pare, infatti, solo l’iPad Pro da 12,9 pollici sarà dotato di display mini-LED, mentre il modello più piccolo da 11 pollici manterrà il pannello Liquid Retina. A pubblicare il rumor ci ha pensato il popolare analista Ross Young su Twitter, che ha smentito le voci emerse in passato che volevano Apple pronta ad adottare i pannelli mini-LED su entrambi gli iPad Pro di nuova generazione.

Apple ha introdotto i pannelli mini-LED già sull’iPad Pro della scorsa generazione, ed anche in questo caso è presente solo sul modello più grande da 12,9 pollici, dov’è stato soprannominato “Liquid Retina XDR”. Tra i benefici portati si citano neri più profondi ed una maggiore precisione dei colori. Alcuni hanno però osservato come pecchi in termini di luminosità e gamma dinamica, ma questi problemi a quanto pare non saranno affrontato con la nuova generazione dal momento che lo stesso Ross Young ha spiegato che i modelli di iPad Pro 2022 presenteranno gli stessi display dei tablet Pro di ultima generazione.

Viene invece confermata la presenza, su entrambi i modelli, del chip Apple M2 presentato alla WWDC dello scorso anno.