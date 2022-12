Apple prepara i nuovi MacBook Air ed iPad Pro OLED: lancio nel 2024?

Secondo una nuova ricerca pubblicata dall’analista di DISCC, Ross Young, Apple si starebbe preparando per lanciare i nuovi MacBook Air ed iPad Pro con schermi OLED entro il 2024. Qualora il rumor dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una novità di rilievo per le due linee di dispositivi.

Inuovi iPad Pro 2022 lanciati qualche settimana fa non si differiscono di molto dai precedenti modelli, ad eccezione del chip M2. In molti si aspettavano già su tali versioni uno schermo OLED, ma Apple ha confermato l’LCD sulla variante da 11 pollici ed il miniLED su quella da 12,9 pollici. Young spiega che un iPad Pro OLED avrebbe senso per Apple in quanto le prestazioni dei pannelli sono destinate a migliorare nei prossimi anni grazie ad una serie di tecnologie su cui stanno lavorando i produttori, che contribuiranno anche a far calare i prezzi.

Una articolo di The Elec di qualche tempo fa forniva una visione più ampia sulla transizione che, secondo il giornale coreano, prevederebbe un iPad Pro OLED nel 2024 ed un MacBook Pro OLED del 2026, dopo di che Apple dovrebbe passare al microLED. “Nonostante la somiglianza nel nome con miniLED, questa è una tecnologia completamente diversa. È effettivamente una versione molto più sofisticata di OLED. Gli schermi sono più luminosi, più efficienti dal punto di vista energetico e non soffrono di burn-in. L’interesse di Apple per i microLED risale almeno al 2014 e, sebbene ci siano stati alcuni segnali di progresso, questa tecnologia è ancora in una fase embrionale di sviluppo. Come con gli OLED, è probabile che arrivi prima su Apple Watch, poi su iPhone, iPad e Mac, in quest’ordine” si leggeva nel rapporto di The Elec.