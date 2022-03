Apple prepara i nuovi MacBook Air e MacBook Pro, ma ci sarà da attendere un pò

Sono passate poche settimane dalla presentazione del Mac Studio di Apple, ma il colosso di Cupertino è al lavoro per rinnovare la propria gamma di computer. In un nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, si fa il punto sulle novità in arrivo per i MacBook Air e MacBook Pro.

A quanto pare, infatti, il nuovo MacBook Air sarà presentato nel 2022, ma probabilmente a fine anno e non durante la primavera come ipotizzato inizialmente. Le novità però dovrebbero essere tante, a partire dall’estetica: sono previste nuove opzioni di colore, un design più sottile e leggero e soprattutto il chip M2.

Il nuovo MacBook Air 2022, inoltre, dovrebbe sfoggiare anche un nuovo display: si parla di una retroilluminazione miniLED ed un notch per la fotocamera frontale.

Attesi anche i nuovi MacBook Pro, che però dovrebbero arrivare nel 2023. Gurman non si aspetta infatti alcuna rivoluzione nel 2022, mentre l’anno prossimo dovrebbe toccare alle varianti con M2 Pro ed M2 Max. Per l’anno in corso, Apple potrebbe optare per un modello da 13 pollici con chip M2.

Sull’architettura del nuovo chip Apple Silicon non sono emerse informazioni di alcun tipo, ma come abbiamo avuto modo di raccontare solo qualche settimana fa Apple ha annunciato il nuovo M1 Ultra, nato dall’unione di due M1 Max.