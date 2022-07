Apple prepara i MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Max: in arrivo già in autunno?

A poche settimane dalla presentazione del nuovo MacBook Air con M2 e dell’aggiornamento del modello Pro con lo stesso chip, si inizia già a parlare delle prossime mosse del colosso di Cupertino per i suoi laptop. Nella fattispecie, potrebbe essere vicino il lancio dei nuovi Pro con M2 Pro e Max.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman nell’ultimo numero della newsletter Power On, Apple lancerà i nuovi M2 Pro ed M2Max già quest’autunno, al punto che gli ingegneri avrebbero già iniziato a lavorare sulle varianti più potenti del chip M2 svelato alla WWDC.

Gurman spiega che il design dei nuovi MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Max dovrebbe praticamente restare immutato, visto che Apple lo ha modificato da poco: l’unica grossa differenza sarà da ricercare nel processore aggiornato.

Al momento i dettagli sui chip sono scarsi: Gurman spiega che probabilmente gli M2 Max ed M2 Pro si soffermeranno sulle prestazioni grafiche. Il giornalista non esclude un lancio a primavera 2023, e per tale ragione vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.

I benchmark di Apple M2 emersi nelle scorse settimane hanno mostrato dei miglioramenti importanti per la GPU: in Metal Core ha infatti registrato 30627 punti, il 50% in più rispetto all’M1 che si era fermato a 20440 punti.