Apple prepara il modello low cost di Apple TV: in arrivo a fine anno?

E’ passato quasi un anno dal lancio della nuova Apple TV 4K 2021 (qui trovate la nostra recensione di Apple TV 4K 2021) ed a quanto pare Apple ha intenzione di mettere nuovamente mano alla lista dei propri set top box. A rilanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’analista Ming-Chi Kuo.

Secondo quanto affermato, nel 2022 (entro fine anno), Apple dovrebbe lanciare una versione low cost del proprio dongle, con prezzo più basso. L’obiettivo sarebbe di spingere ulteriormente il servizio Apple TV+ e le altre sottoscrizioni ma anche di far crescere la penetrazione sul mercato di Apple TV. Kuo riferisce che questa strategia societaria che ha intenzione di mettere in campo la compagnia di Cupertino “aiuterà l’azienda a ridurre il divario con i concorrenti”, vale a dire Chromecast di Google, Fire TV di Amazon e la serie Roku che soprattutto negli USA è molto popolare.

Resta da capire che tipo di prezzo sarà imposto a questa nuova Apple TV: attualmente Apple TVK 4K lanciato ad Aprile 2021 costa 179 Dollari per il modello con 32 gigabyte di memoria e 199 Dollari per quello con 64 gigabyte di storage. Appare improbabile che Apple imponga prezzi simili a quelli di Fire Stick, ma sicuramente sarà interessante seguire come si evolverà la questione.

In caso di lancio per fine anno, la presentazione potrebbe avvenire già il prossimo autunno in concomitanza con il keynote in cui con ogni probabilità sarà annunciato anche il nuovo iPhone 14. Proprio a riguardo, qualche giorno fa è emersa l’indiscrezione secondo cui gli iPhone 14 Pro avranno schermi più grandi.