Apple prepara le nuove AirPods 4 ed AirPods Max 2: tante novità in arrivo

In un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, si parla delle possibili mosse che Apple potrebbe mettere in campo nel 2024 per i propri prodotti. In particolare, l’articolo si sofferma sulle novità in arrivo dal fronte AirPods, che potrebbero essere importanti e dovrebbero riguardare tutti i modelli.

Apple innanzitutto dovrebbe lanciare le nuove AirPods Max con USB-C, ma anche il modello di fascia basse riprogettato ed altre novità.

Gli AirPods 3, secondo Bloomberg, non hanno registrato il riscontro sperato e per tale motivo l’azienda starebbe pensando ad una riprogettazione da introdurre con la quinta generazione. Nel rapporto si legge che AirPods 2 ed AirPods 3 saranno eliminate dal mercato nel 2024 ed al loro posto arriveranno due diverse varianti di AirPods 4, di cui si era parlato in un precedente rapporto che si riferiva ad uno di questi modelli come AirPods Lite. Questi modelli avranno un nuovo design che sarà un mix di AirPods 3 ed AirPods Pro, ma non saranno presenti i cuscinetti rimovibili e personalizzabili del modello Pro. Ovviamente presente l’ingresso USB-C per la ricarica invece che l’ingresso Lightning.

Le due diverse varianti di AirPods 4 si differenzieranno in base ad alcune funzionalità come la cancellazione del rumore e Dov’è.

Intorno a fine 2024 dovrebbero arrivare nei negozi anche le nuove AirPods Max di seconda generazione, con ingresso USB-C e nuove opzioni di colori. A parte queste novità, però, non sarebbero previste ulteriori modifiche.

Solo nel 2025 toccherà alle nuove AirPods Pro, che dovrebbero basarsi su un nuovo design ed un nuovo chip. Possibile anche l’introduzione di alcune funzionalità legate alla salute.